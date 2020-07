Pierre Van Damme: “Logisch om nog niet te versoepelen bij een actieve epidemie”

De beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om voorlopig nog geen groen licht te geven voor bijkomende versoepelingen is een “logische keuze”. Dat laat epidemioloog Pierre Van Damme (Universiteit Antwerpen) woensdag weten in een reactie. “Met een reproductiegetal dat hoger ligt dan 1, hebben we weer te maken met een actieve epidemie.”