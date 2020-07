Resolutie tegen bomenkap Groene Delle verworpen in Vlaams parlement

Hasselt -

De motie tegen de bomenkap in de Groene Delle in Hasselt is verworpen in het Vlaams parlement. Zoals te verwachten was, werd de resolutie meerderheid tegen oppositie weggestemd. Natuurgebied moet wijken voor de industrie in de Groene Delle, een groene long tussen de E313 en het Albertkanaal en een zone die al in 2000 geselecteerd werd voor watergebonden economische activiteiten. Het verzet gaat door, kondigt de PVDA aan. Morgen overhandigt de partij enkele duizenden handtekeningen tegen de bomenkap aan het stadsbestuur van Hasselt.