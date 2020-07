De Hasseltse strafrechter heeft woensdag een drugsverslaafde een jaar cel met uitstel opgelegd. Twee keer betrapte de politie hem op het bezit van drugs. Een keer probeerde hij een zakje speed te verbergen waarna het openbarstte en de drug in het gezicht van een agent belandde.

In juli en augustus vorig jaar wist de politie hem in Hasselt twee keer te betrappen op het bezit van xtc. Een keer had hij ook speed en lexotan op zak. Op 31 juli liep het helemaal mis tijdens een fouille ...