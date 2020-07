TIPS. Een ijsje met koffie en inspiratie voor je kot

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Spaghetti voor wielertoeristen

Op 16 juli geeft pastarestaurant Bavet het startschot voor het wielerseizoen met de eerste publieke editie van ‘Bavet Bicyclet’, dat plaatsvindt in Gent en Brugge. Verwacht je aan een wielertocht van rond de 60 kilometer, die door The Baveteers wordt uitgestippeld en waarbij alle deelnemers eindigen in een van de restaurants voor de aanvulling van koolhydraten. Tijdens de editie van 16 juli in Gent zullen de renners vergezeld worden door de Leeuw van Vlaanderen, Johan Museeuw. In september volgen nieuwe ritjes.

Deelname rit, inclusief spaghetti en twee drankjes: 25 euro. Een Bavet-wielertruitje kost 55 euro via www.bavetsuperet.be

Breigoed voor de allerkleinsten

Het Belgische breigoedlabel Wolvis van Griet Depoorter breidt de collectie uit met identieke sjaaltjes voor de allerkleinsten. Voor deze lijn, die de naam Lieux de Mémoire meekreeg, haalde Griet inspiratie uit haar herinneringen, verbonden aan locaties die bijzonder waren in haar kindertijd. Dat leidde tot sjaals op kindermaat, een logische aanvulling bij de ‘volwassen’ sjaals. De zeven wolvisjes zijn bewerkte miniversies van de sjaals in de hoofdcollectie en zijn elk genaamd naar een dag in de week. Beide collecties zijn te koop vanaf september via de website.

www.wolvis.be

Een dessert met een kopje koffie

Bruynooghe koffie heeft makkelijke recepten uitgewerkt die je deze zomer op een creatieve manier van koffie laten genieten. Een ervan is de affogato met amandel. Affogato is Italiaans voor verdronke en het recept draait dan ook volledig rond een ‘verdronken bolletje ijs in espresso’.

Ingrediënten per affogato

2 bolletjes vanille-ijs

1 kopje espresso

1 verkruimeld amandelkoekje

Bereiding

Schep 2 bolletjes vanille-ijs in een glas.

Overgiet met hete espresso en werk af met een verkruimeld amandelkoekje.

Hip voor op je kot

Een leeg kot om in te richten, dan kunnen studenten vanaf augustus terecht bij de Zweedse meubelketen voor de streetstyle collectie Sammankoppla, waarin recycleren centraal staat. De inspiratiebron voor deze lijn is het straatleven in Bangkok, waar alles mogelijk is en waar imperfectie juist perfect kan zijn. Het resultaat zijn lampen, kussens en meubels met gedurfde patronen. Vanaf 1 euro voor een toilettas.