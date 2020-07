De Crem: “Niet hele land, wel kleine clusters afgesloten bij eventuele tweede lockdown”

Een tweede lockdown, zoals we die in België gekend hebben, is niet meer haalbaar. Bepaalde clusters, zoals gemeentes of industrieterreinen, zouden wel afgesloten kunnen worden. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem woensdag verklaard aan de VRT.

Het volledige land zal volgens De Crem niet meer gesloten worden. “Er zijn veel redenen, maar het economische belang speelt daarin een belangrijke rol”, aldus de minister. Een lockdown kan wel gebeuren in kleine clusters, zoals gemeentes waar een verhoogd aantal besmettingen is. Maar dat kunnen ook bepaalde industrieën, industrieparken, fabrieken of - in het slechtste geval - scholen zijn, klinkt het.

De Crem benadrukt dat de regering hoopt dat het niet zo ver zal komen.