Brussels Airlines stelt uitbreiding vluchtschema uit door financiële problemen: 7.000 passagiers getroffen

Zo’n 7.000 passagiers zijn getroffen door het uitstel van de uitbreiding van het vluchtschema bij Brussels Airlines, bevestigt woordvoerster Maaike Andries woensdag. De Belgische luchtvaartmaatschappij zou normaal vanaf augustus het aantal langeafstandstoestllen uitbreiden van twee naar vijf. Maar uit voorzorg, omdat het bedrijf krap bij kas zit en er nog geen oplossing werd gevonden over staatssteun, is beslist om die uitbreiding voorlopig niet te laten doorgaan.

Het gaat dus om langeafstandsvluchten in de eerste week van augustus. Die voor de tweede week staan voorlopig nog wel geagendeerd, in de hoop dat er tegen dan een oplossing is.

Voor de geschrapte vluchten ...