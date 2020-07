Nederlandse toerist lag aan basis van cluster besmettingen met unieke coronamutatie in Zuid-Afrika

Een Nederlandse toerist ligt aan de basis van een unieke mutatie van het coronavirus die zich in Zuid-Afrika op grote schaal verspreid heeft. Dat blijkt uit een studie waarover de Zuid-Afrikaanse editie van Business Insider woensdag bericht. Volgens de wetenschappers waren er verschillende, en mogelijk zelfs honderden, “corona-introducties” door buitenlandse toeristen, wat kan verklaren waarom de corona-epidemie zich in het begin van de Zuid-Afrikaanse lockdown sneller verspreidde in de meer toeristische provincie West-Kaap dan in andere provincies.