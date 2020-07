Straffen met uitstel voor vluchtende jonge Lommelse drugsdealers

Lommel -

Twee Lommelse twintigers hebben woensdag in Hasselt 24 en 36 maanden cel gekregen nadat ze op de vlucht sloegen bij een verkeerscontrole. Na een achtervolging kon de politie het duo vatten in Retie. In hun wagen bleek drugs te liggen. De daders kunnen elk van uitstel van straf genieten.