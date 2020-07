Reproductiegetal ligt opnieuw boven 1

Het reproductiegetal (R) ligt opnieuw hoger dan één. Dat noopt tot waakzaamheid.

Volgens de berekeningen van UHasselt en UAntwerpen ligt de R-waarde vandaag op 1,05. Dat betekent dat elke besmette persoon gemiddeld iets meer dan één andere besmet.

Bij een dergelijke waarde is waakzaamheid geboden. Blijft het cijfer structureel boven 1, dan is de epidemie opnieuw vertrokken.

Daarom heeft premier Sophie Wilmès (MR) op de persconferentie na de Nationale Veiligheidsraad gewaarschuwd dat het reproductiegetal opnieuw boven 1 ligt. Ze baseert zich daarvoor op het rapport van de GEES, de experts belast met de exit-strategie.

Daarom werden beslissingen voor verdere versoepelingen met een week uitgesteld, tot donderdag 23 juli. In tussentijd wordt uitgezocht waarom het aantal besmettingen stijgt. ‘De trend is niet goed’, aldus Wilmès. ‘Als die ook volgende week niet goed is, zullen we niet naar fase 5 (de volgende versoepelingsfase, red.) gaan.’

Het cijfer dat door de UHasselt en UAntwerpen berekend wordt, wijkt af van het R-getal dat Sciensano dagelijks bekendmaakt. Het wetenschappelijke instituut schat het reproductiegetal op 0,86. Sciensano maakt voor zijn schatting enkel gebruik van de ziekenhuisopnames, die blijven dalen. De universiteiten houden ook rekening met het aantal vastgestelde besmettingen.