Foodbloggers presenteren hun favoriete zomergerecht: kaastaart met aardbeien van Kokerellen

Deze zomer gaan we op zoek naar de favoriete seizoensgerechten van acht Belgische foodbloggers. Zoet, hartig of gewoon verfrissend tijdens de hete temperaturen, het kan allemaal. Vandaag is Ellen Van Gool van Kokerellen aan de beurt. Op het menu: een kaastaart met aardbeien waar je zelfs geen oven voor nodig hebt.

“Als ik me de zomer inbeeld, dan denk ik meteen aan heerlijk seizoensfruit. Bij uitstek is dat in mijn gezin de aardbei. We eten in de zomer dagelijks aardbeien: bij het ontbijt, als snack, en als ik zin heb verwerk ik het ook graag in een dessert. Zo werd dit recept voor kaastaart met aardbeien geboren. Een heerlijke zachte en smeuïge taart met een krokante bodem, afgewerkt met een hele hoop verse aardbeien.”

“Waarom dit misschien wel mijn favoriete zomer recept is? Ik ben een zoetekauw, dus een nagerecht kan er altijd wel in. Bovendien heb je voor deze taart maar zes ingrediënten nodig en geen oven. Je maakt de bodem, giet daar je vulling in en de koelkast doet de rest. Dat is vooral fijn wanneer het warm is en je echt geen zin hebt om lang in de keuken te staan.”

Ingrediënten:

Voor de bodem:

250 g digestivekoekjes 100 g boter

Voor de vulling:

200 g aardbeien + ter decoratie 100 g kristalsuiker 400 g roomkaas 150 ml room 2 gelatineblaadjes (optioneel)

Werkwijze:

Voor de bodem:

1. Maal de digestives fijn. Dit kan je doen door alle koekjes in een hersluitbaar zakje te doen en fijn te stampen met een vijzel, deegrol of pannetje of door ze fijn te malen in een hakmolen of met de staafmixer.

2. Smelt de boter en doe deze samen met de koekkruimels in een kom en meng goed tot het mengsel op nat zand gelijkt.

3. Doe de kruimels in een taartvorm en druk goed aan met een spatel in de bodem en aan de zijkanten. Druk eventueel harder aan met een glas om een stevige korst te creëren.

4. Bewaar de bodem in de koelkast terwijl je de vulling klaarmaakt.

Voor de vulling:

1. Snij de aardbeien in stukjes en doe in een pannetje samen met de suiker.

2. Zet op een laag vuurtje en kook voor minimaal 10 minuutjes tot er een sausje ontstaat. Als je geen gelatine gebruikt, laat het vocht dan goed wegkoken.

3. Gebruik je gelatineblaadjes? Laat ze dan nu even weken in koud water en voeg ze toe zodra je de aardbeiencoulis van het vuur gehaald hebt.

4. Pureer kort met de staafmixer en laat wat afkoelen.

5. Klop de room op tot stijve pieken. Roer de roomkaas los en meng er de afgekoelde aardbeiencoulis onder. Schep er dan voorzichtig de opgeklopte room onder met een spatel.

6. Schep de vulling in de bodem en zet minimaal 3 uur (idealiter overnacht) in de koelkast.

7. Decoreer de bovenkant naar hartenlust met wat extra aardbeien.