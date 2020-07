Nationale Veiligheidsraad stelt versoepelingen uit en waarschuwt voor toename van epidemie

Premier Sophie Wilmès (MR) heeft na afloop van de Nationale Veiligheidsraad geen nieuwe versoepelingen aangekondigd. “De epidemie wint weer aan kracht. Dat is niet goed”, waarschuwde ze. Op donderdag 23 juli volgt een nieuwe Veiligheidsraad.

Met de recente stijging in de cijfers, is het optimisme van enkele dagen geleden getemperd. “Het mondmasker is daarom een dagelijks gebruiksvoorwerp geworden”, zo startte Wilmès de persconferentie. “Het mondmasker kan ook op nog meer plaatsen verplicht worden, als de situatie dat zou vereisen. Dat betekent overigens niet dat we de andere maatregelen, zoals het respecteren van de sociale afstand, niet meer zouden moeten volgen.”

De NVR loste de teugels in grote mate op 1 juli al. Sindsdien zijn de meeste beperkingen die nog overeind bleven opgeheven, op het nachtleven en de massa-evenementen na. Zwembaden, wellnesscentra, cinema’s, feestzalen en casino’s hebben de deuren opnieuw geopend, zij het onder voorwaarden. Ook de cultuuractiviteiten met publiek zijn sinds deze maand opnieuw toegelaten.

Wilmès: “Uit de meest recente cijfers van Sciensano blijkt echter dat het aantal besmettingen gestegen is met 8 procent. Ook het reproductiegetal zit nu al boven de 1. Hoewel zeer bescheiden, wint de epidemie dus weer aan kracht. Dat is niet goed.”

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

Aantal contacten blijft gelijkt

Premier Wilmès zei daarop dat de situatie zeker niet nog slechter mag worden, voor er sprake kan zijn van nieuwe versoepelingen. “Het aantal contacten per week blijft daarom op vijftien staan.”

Over de aanstaande terugtocht uit de vakantiebestemmingen herinnerde de premier aan het systeem van kleurcodes. “Gedraag u daarnaast niet anders in het buitenland, dan hoe u zich hier zou gedragen. Het is niet omdat in het buitenland bepaalde activiteiten worden georganiseerd die wij hier niet zouden organiseren, dat die daarom veilig zouden zijn.”

Nieuwe bijeenkomst

Op donderdag 23 juli komt de Nationale Veiligheidsraad (NVR) daarom opnieuw bijeen om te beslissen of de vijfde fase van de versoepelingen doorgaat. Die vijfde fase houdt in dat de ­capaciteit voor sport- en cultuurevenementen – tweehonderd mensen voor evenementen binnen en vierhonderd mensen bij buitenactiviteiten – op 1 augustus verdubbeld zou worden, “op voorwaarde dat de gezondheids­situatie het toelaat”. Ook de beslissing of er een uitzondering kan zijn voor grote massabijeenkomsten, denk aan publiek bij voetbalwedstrijden, wordt pas volgende week vrijdag genomen.

“We willen die beslissingen namelijk nemen op basis van de meest recente cijfers”, zei Jambon daarover tegen journalisten, vlak voor het begin van de persconferentie. “Het duurt nog wel even voor het 1 augustus is. Daarom wachten we ook nog even met de beslissing.”

Voorzichtiger

Alles staat of valt natuurlijk met het aantal coronabesmettingen, en dat is de afgelopen dagen opnieuw beginnen stijgen. “Als dat zo blijft, zullen de volgende versoepelingen zeker niet kunnen doorgaan”, waarschuwde minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) dinsdag op de VRT.

De beslissing over een verplichting van het dragen van een mondmaskers in publieke ruimtes stond normaal ook de planning, maar die viel vorige week al. Het is sinds zaterdag verplicht een mondmasker te dragen in onder meer winkels, bioscopen, zalen en musea. “Deze lijst kan na verloop van tijd aangepast worden, afhankelijk van de epidemiologische situatie van ons land”, liet het kabinet van premier Sophie Wilmès toen weten.