Minnelijke schikking in dossier handel met voorkennis door Dominique Leroy goedgekeurd

De Brusselse raadkamer heeft woensdag de minnelijke schikking gehomologeerd die voormalig Proximus-CEO Dominique Leroy was overeengekomen met het Brusselse parket in het dossier rond handel met voorkennis waarin ze in verdenking was gesteld. Dat meldt meester Jean-Pierre Buyle, de advocaat van Leroy. “Door de homologatie komt er een einde aan de strafrechtelijke vervolging, en aan de vervolging die de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) had ingesteld”, zegt de advocaat. “De minnelijke schikking houdt op geen enkele manier een schuldbekentenis in.”