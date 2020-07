Concurrentie voor Evenepoel: Mitchelton-Scott mikt met Simon Yates op eindzege in Giro

Mitchelton-Scott heeft zijn voorselecties voor de Ronde van Italië (3 tot 25 oktober) en de Ronde van Frankrijk (29 augustus - 20 september) bekendgemaakt.

Vooral de Giro staat daarbij met stip aangeduid. Kopman Simon Yates maakt er het belangrijkste doel van het jaar van. De 27-jarige Britse klimmer won in 2018 al de Vuelta en leek eerder dat jaar ook op weg naar de eindzege in de Giro. Yates droeg er toen dertien dagen de roze trui, maar op de op twee na laatste dag kreeg hij nog een inzinking en moest hij de trui en de eindzege afstaan aan zijn landgenoot Chris Froome.

“In de Giro is de doelstelling duidelijk: als team willen we Simon Yates zo goed mogelijk ondersteunen om uiteindelijk het eindklassement te winnen”, verduidelijkt sportdirecteur Matt White. “Wat mij betreft is de Giro de meest veeleisende grote ronde en dus moet je een sterk team hebben om het verschil te maken.”

In de elfkoppig voorselectie zitten naast Yates onder meer ook nog de Australiërs Jack Haig, Lucas Hamilton en Cameron Meyer, alsook de Kazach Andrey Zeits en de Deen Chris Juul-Jensen.

In de Tour, die eind augustus in het Zuid-Franse Nice van start gaat, mikt Mitchelton-Scott vooral op ritzeges. In de elfkoppige voorselectie zitten onder meer de Colombiaan Esteban Chaves, de Zuid-Afrikaan Daryl Impey, de Sloveen Luka Mezgec, de Spanjaard Mikel Nieve en de Brit Adam Yates. Telkens moeten nog drie renners afvallen. (belga)