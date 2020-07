Verborgen huwelijksaanzoek in maïsveld net over de grens met Achel: “Ze heeft ‘ja’ gezegd”

Achel -

Vlak over de Nederlandse grens in Valkenswaard vroeg Joost Roothans (31) zijn vriendin Anneke Lavrijsen (29) op een spectaculaire wijze ten huwelijk. In een groot maïsveld liet hij “Anneke, wil je met me trouwen???” verschijnen waarop hij haar natuurlijk uitnodigde voor een verrassingsvlucht.