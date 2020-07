Vlaamse export nam in april “nooit geziene” duik

Door de coronacrisis is de Vlaamse export in april 2008 teruggevallen met 27,7 procent tegenover april vorig jaar. De invoer verminderde met 31,5 procent. Flanders Investment & Trade (FIT) spreekt van een “nooit geziene daling”. “Deze neerwaartse cijfers deden zich nooit eerder voor, zelfs niet in de crisisjaren 2008-2009”.

De buitenlandse handel krijgt duidelijke klappen door het coronavirus. In maart 2020 was er al een eerste duidelijke terugval in de exportcijfers (-7,5 procent), maar in april was de impact nog groter ...