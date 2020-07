Eerste sneaker van Jaden Smith voor New Balance is helemaal vegan

Jaden Smith is naast artiest en ondernemer nu ook schoenenontwerper. Voor New Balance mocht hij een paartje bedenken. Het werd een blauw-paarse sneaker met opvallende zool, die bovendien ook nog eens helemaal vegan is.

Jaden Smith, de ondertussen 22-jarige zoon van Will Smith en Jada Pinkett-Smith en broer van Willow, heeft voor met het Amerikaanse sneakermerk New Balance een schoen ontworpen. Die kreeg de naam NB for Jaden Smith Vision Racer mee en zal verkrijgbaar zijn in verschillende kleuren. Op 24 juli komt het eerste model uit in een soort van blauw-paars, in de loop van 2020 volgen dan nog andere kleuren. Voor een paartje betaal je 150 dollar (zo’n 130 euro).

Bijzonder is dat de sneaker helemaal vegan is. Dat is niet toevallig, want hij staat zelf bekend als een verwoed veganist. Hij staat daarnaast ook bekend als een groot voorstander van duurzaamheid en ecologische designs. Zo richtte hij JUST Water op, een bedrijf dat zich focust op de productie van water in recycleerbare flessen, en de vegan foodtruck I Love You.

“Elk element van de Vision Racer bevat gedeeltelijk gerecyclede materialen en de schoen is volledig veganistisch”, zegt hij in een mededeling. “Daardoor werd ook New Balance aangepord om sneller over te schakelen op duurzame en vegan materialen.”