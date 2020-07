Aantal meldingen kindermisbruik explodeert tijdens coronacrisis: “Pedofielen hielden zelfs wedstrijden”

In een open brief gericht aan onze politici trekt Child Focus hard aan de alarmbel. Sinds het begin van de lockdown is het aantal dossiers met betrekking op de seksuele integriteit van kinderen in ons land geëxplodeerd. Half juli zijn er al meer dan in heel 2019. “Zonder het goed te beseffen veroordeelden we sommige kinderen tot mishandeling, uitbuiting en misbruik.”