Jonge vrouw van 18 overleden door coronavirus

/ Brussel - Een jonge vrouw van 18 jaar uit Brussel is zondag om het leven gekomen door het coronavirus. Ze had ook andere gezondheidsproblemen voor ze Covid-19 kreeg. Dat bevestigt Sciensano aan onze redactie.

Het is het tweede overlijden in de leeftijdscategorie onder 24 jaar door Covid-19. Eind maart overleed ook al een meisje van 12 jaar nadat ze de ziekte had gekregen. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames ligt gevoelig lager bij jonge mensen dan bij ouderen, maar dat betekent volgens experts niet dat de ziekte bij hen geen schade aanricht. Onder meer de longen kunnen blijvend aangetast raken.

In totaal zijn in ons land al 9.788 doden gevallen door Covid-19. Wereldwijd staat de teller op meer dan een half miljoen sterfgevallen.