KV Kortrijk moet Stojanovic vier tot zes weken missen met hamstringblessure

Jovan Stojanovic heeft in de oefenpartij van afgelopen vrijdag tegen Sporting Charleroi (1-1) een hamstringblessure opgelopen. Dat heeft zijn team KV Kortrijk woensdag gemeld. De 28-jarige Serviër staat vier tot zes weken aan de kant.

Ook Brendan Hines-Ike blesseerde zich tijdens de oefenpot tegen Charleroi aan de hamstrings, maar minder zwaar. KVK verwacht dat de Amerikaanse verdediger volgende week opnieuw zal aansluiten op training.

KVK kwam voorts ook met een update over Timothy Derijck, die sukkelt met de onderrug. Hij loopt momenteel op 70 procent lichaamsgewicht, volgende week moet dat 100 procent zijn. Maxim Deman had last van een kleine hamstringblessure, maar ook hij traint waarschijnlijk volgende week terug mee. Faïz Selemani tot slot revalideert nog van een operatie aan de adductoren en traint individueel. (belga)