Meghan Markle roept jonge vrouwen op om te streven naar verandering: “De wereld heeft jullie nodig”

Meghan Markle is nog eens in de openbaarheid verschenen. Dat deed ze om een vurige speech te geven op de Girl Up-top van de VN. Ze riep jonge meisjes daarbij op om zowel online als offline hun stem te gebruiken “om elkaar te helpen opbouwen in plaats van af te breken”.

Meghan Markle neemt samen met onder meer de voormalige first lady’s Michelle Obama en Hillary Clinton en actrice Priyanka Chopra deel aan de Girl Up-top van de VN. Daarin kaartten de vrouwen via virtuele speeches problemen aan zoals genderongelijkheid, raciaal onrecht, maar ook de klimaatverandering en meer bewustzijn rond mentale problemen komen aan bod tijdens het driedaags evenement.

De Girl Up Leadership Summit wordt online gestreamd en bijgewoond door 40.000 toeschouwers tussen 13 en 22 jaar uit 172 landen. Op de tweede dag van het event kwam de Duchess of Sussex aan de beurt. In haar speech moedigde ze jonge vrouwen aan om hun stem te laten horen. “Er zullen altijd negatieve stemmen weerklinken en soms zijn die pijnlijk luid, maar je kunt je eigen stem gebruiken om ze te overstemmen. Jullie jonge vrouwen kunnen en moeten veel luider klinken.”

Mededogen

Ze spoorde hen ook aan om elkaar op te bouwen in plaats van af te breken, zowel online als in het echte leven. “Mededogen is het radicalisme van onze tijd. Mededogen betekent het zien van de pijn en het lijden van anderen en weten dat het onze plicht is om te proberen het te helpen verlichten”, zei ze met een verwijzing naar woorden van de Daila Lama.

Meghan wilde hen ook nog laten weten dat al die jonge vrouwen op haar steun en die van haar gezin kunnen rekenen. “Ik zal voor jullie supporteren, net als mijn man Harry en mijn zoon Archie, terwijl jullie vooruit marcheren en de weg voorwaarts tonen. Deze wereld heeft jullie dringend nodig.”