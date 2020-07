PSG, opgelet. De Franse landskampioen moet in augustus voorbij Atalanta om de halve finales van de Champions League te bereiken. En laat die ploeg nu net in supervorm zijn.

Timothy Castagne en co kregen dinsdagavond rode lantaarn Brescia over de vloer in Bergamo. Atalanta pakte sinds de herstart van de Serie A 19 op 21. Enkel koploper Juventus kon ‘La Dea’ op een gelijkspel ...