Amerikaanse Centrum voor Ziektecontrole: “Masker dragen kan pandemie op enkele weken tijd beëindigen”

Als iedereen meteen een masker begint te dragen, dan kan het coronavirus in enkele weken tijd onder controle gebracht worden. Dat heeft Robert Redfield, topman van het Amerikaanse Centrum voor Ziektecontrole en Preventie (CDC), dinsdag gezegd in een interview met de hoofdredacteur van het Journal of the American Medical Association. “Als we er iedereen toe kunnen brengen om nu meteen een masker te dragen, kan het virus in vier, zes of acht weken onder controle gebracht worden”, aldus Redfield.