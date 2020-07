Voor het eerst is cover van Vanity Fair genomen door zwarte fotograaf

Sinds Vanity Fair in 1983 nieuw leven werd ingeblazen, schakelde het magazine voor de cover nooit een zwarte fotograaf in. Tot nu, want op de voorpagina van het nieuwe nummer voor de zomermaanden prijkt niemand minder dan actrice Viola Davis door de ogen van Dario Calmese.

Vanity Fair heeft voor het eerst in zijn geschiedenis een zwarte fotograaf de opdracht gegeven om de foto’s te nemen voor de cover. Dat gebeurt na jaren van kritiek op een gebrek aan diversiteit in het Amerikaanse magazine. De voorpagina van de editie voor juli/augustus wordt bekleed door Viola Davis en Dario Calmese stond in voor de foto’s. Hij wou haar naar eigen zeggen neerzetten als “zowel zwarte madonna - die wordt geassocieerd met empowerment, transformatie en verandering - als de Griekse godin Athena - die staat voor rechtvaardigheid, overwinning en wijsheid”.

Presenting our July/August cover star: @ViolaDavis. The Oscar winner—who’s set to star as Michelle Obama and blues legend Ma Rainey—talks to @SoniaSaraiya about her journey out of poverty and into the deeply troubling Hollywood system. https://t.co/NKm0nGeSbP pic.twitter.com/8QlGbh3OTS — VANITY FAIR (@VanityFair) July 14, 2020

In het nummer zelf krijgt Viola Davis de kans om dieper in te gaan op de kritiek die Vanity Fair al die jaren te slikken kreeg. “Ze hebben in het verleden een probleem gehad met het plaatsen van zwarte vrouwen op de cover”, zegt de 54-jarige actrice. “Maar dat geldt voor heel wat magazines en beautycampagnes. Die blinken uit in wat betreft de afwezigheid van zwarte vrouwen met een echt donkere huid.”

Zeldzame gebeurtenis

In een open brief aan het begin van het nummer geeft hoofdredacteur Radhika Jones haar gelijk. “Wat Davis zegt, klopt. Voor het grootste deel van de geschiedenis van het tijdschrift was een zwarte artiest, atleet of politicus die regelmatig in Vanity Fair verscheen een zeldzame gebeurtenis. We zijn in ons archief gedoken en we telden zeventien zwarte personen op de cover in de 35 jaar tussen 1983 en 2017. Voor zover we weten is dit de eerste cover die door een zwarte fotograaf werd genomen.”

Vanity Fair maakt net zoals Vogue en Bon Appétit onderdeel uit van uitgeverij Condé Nast. Bij dat culinaire magazine moest redacteur Adam Rapaport opstappen na een racistisch incident. Enkele dagen daarna kwam ook Vogue-hoofdredacteur Anna Wintour met de mededeling dat ook het modemagazine “te weinig ruimte geeft aan zwarte journalisten, schrijvers, fotografen, ontwerpers en andere creatievelingen”. “We hebben fouten gemaakt en foto’s en verhalen gepubliceerd die kwetsend waren en daar neem ik de volle verantwoordelijkheid voor”, schreef ze.