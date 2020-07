Maaseik legt zich neer bij voorrondeticket voor Champions League

Greenyard Maaseik legt zich neer bij het voorrondeticket voor de Champions League. Het zal niet langer procederen om een veiliger Champions League-ticket af te dwingen, ook al beseft het dat kwalificatie via de voorrondes een helse klus wordt. De kans dat Maaseik een Europese topper loot, is reëel. “Maaseik gunt Aalst zijn plaats in het zonnetje”, klinkt het. En nog: “We gaan voor drie volwaardige teams in de eindronde van het kampioenenbal. Uniek!”

Lees hier het volledige persbericht:

Straks drie (3) Belgische teams in de Champions League?

Een hallucinant jaar, een bizarre zomer. Maar het leven gaat voort en the show must go on. Eind september trekken we seizoen 2020-21 op gang, weliswaar met een coronaspook dat altijd en overal op de loer ligt en dat keihard zal toeslaan als wij het zouden onderschatten.

Seizoen 2019-20 werd afgebroken toen het vuurwerk ging beginnen. Los van alle menselijke leed en de economische puinhoop vanwege corona betekende dit virus ook een enorme kink in de kabel voor de sportcompetities én voor de strategie van diverse clubs (zoals GREENYARD Maaseik) om in spaarmodus door de reguliere competitie te glijden en dan toe te slaan in de play-offs.

We zullen nooit weten of die plannetjes effectief zouden werken, maar bij de abrupte stopzetting van de diverse competities stonden ook elders in Europa enkele kleppers op een tussenstand die niet meteen strookte met hun uitgesproken Champions League-ambities …

De CEV ziet liefst klinkende en vertrouwde namen optreden op het kampioenenbal en riep de nationale bonden op om hun vaste vaandeldragers niet over het hoofd te zien bij de toewijzing van de CL-tickets waar elk land recht op heeft. Maaseik voelde zich aangesproken en deed op die basis – ook als sportieve plicht tegenover supporters en sponsors – een ultieme gooi naar dat felbegeerde CL-ticket. Deze claim botste uiteraard echter op het standpunt van Aalst dat óók zijn ambities heeft, niet zomaar toevallig aan de leiding stond, en zinnens was om in de play-offs een coup te plegen.

Nogmaals: we zullen het nooit weten. Voor kwesties als deze bestaan er geen elegante oplossingen waarbij iederéén wint. Voor ónze club is het salomonsoordeel dat de CEV zopas publiceerde niet het ideale scenario, maar het is wat het is, en het gekibbel moet érgens ophouden. GREENYARD Maaseik accepteert daarom zonder verder voorbehoud de CL-reddingsboei die de CEV nu aanreikt. De CEV biedt haar belangrijkste federaties dit jaar namelijk uitzonderlijk de mogelijkheid om één club extra af te vaardigen naar de Champions League, weliswaar naar de voorrondes daarvan!

Even recapituleren: het ‘zwaartepunt’ van de Champions League ligt straks weer in 5 poules van elk 4 ploegen die een volledige competitie afwerken. De 5 winnaars en 3 beste tweedes gaan daarna naar de kwartfinales. Van die 4x5=20 ploegen zijn er 18 nu al gekwalificeerd: 3 teams uit Rusland, Italië en Polen; 2 teams uit Duitsland, Turkije en België, 1 team uit Frankrijk, Slovenië en Tsjechië. Deze 18 teams worden aangevuld met de twee (2) overlevers van de voorrondes.

België mag dus een 3e team afvaardigen naar de CL, maar dan naar de voorrondes. Die club moet wél over serieuze adelbrieven beschikken: twéé CL-deelnames in de voorbije drie jaar! Aalst kan dit niet voorleggen, maar GREENYARD Maaseik gunt Aalst wel degelijk zijn plaats in het zonnetje. Wij onthouden ons daarom van verdere rechtsmiddelen om te trachten een veiligere ticketvolgorde af te dwingen. Maaseik gaat de uitdaging aan om via de voorronde de Champions League te bereiken!

Wordt dit een makkie? Niet echt: die voorrondes vallen erg vroeg in het seizoen, en hoewel we nog niet weten welke formule (knock-out? toernooi?) gehanteerd wordt, is de kans reëel dat je meteen op een Europese topper botst die eveneens werd opgevist … Meer informatie volgt later. Zeker is dat GREENYARD Maaseik ook het komende seizoen deelneemt aan (de voorrondes van) de Champions League. Moeilijk gaat ook, en áls GREENYARD Maaseik hierin slaagt, pronkt België dit jaar zowaar met drie volwaardige teams bij de laatste twintig van het kampioenenbal! Uniek!