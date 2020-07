Nikola Jokic voegt zich bij ploeggenoten van Denver in Orlando na verplichte quarantaine

De Servische basketballer Nikola Jokic is klaar voor de herstart van de NBA. Hij heeft zich bij zijn ploeggenoten van Denver Nuggets in Orlando gevoegd.

De 25-jarige Jokic testte vorige maand in zijn geboorteland positief op het coronavirus. Servische media legden een link met een ontmoeting die de center had met de besmette toptennisser Novak Djokovic. Jokic moest na terugkomst in de Verenigde Staten eerst nog twee weken in quarantaine. Voor hij weer met zijn teammaats op het parket zal staan, moet hij nog enkele fysieke testen ondergaan.

De NBA hervat eind deze maand op een afgesloten deel van het Walt Disney World Resort bij Orlando. De Denver Nuggets, de nummer drie van de Western Conference, spelen op 1 augustus tegen Miami Heat. (belga)