Hoe moet je make-up gebruiken als je de hele dag een mondmasker draagt?

Een mondmasker heeft niet alleen gevolgen voor de stem maar ook voor de manier waarop we ons opmaken. Lippenstift nu even niet en vooral aandacht voor de ogen en de wenkbrauwen. Mondmaskers dragen gaat een nieuwe realiteit worden. Bij veel Limburgers laten ze al sporen na in het gezicht. Zeker als het straks warmer weer wordt en we het masker voortdurend op en af zetten. Dan komt de juiste huidverzorging van pas. De Hasseltse Wellness Academie neemt de make-uptips zomer 2020 al mee in de opleiding.