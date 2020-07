Plezier tijdens pandemie in het rusthuis: bewoners beelden iconische albumhoezen uit

Zelfs tijdens een pandemie hoeft een woon-zorgcentrum geen trieste plaats te zijn. Dat zijn de woorden van Robert Speker, entertainer in een woon-zorgcentrum in de Londense wijk Edgware. Hij zorgde ervoor dat de bewoners zich tijdens de lockdown van hun meest “iconische” kant lieten zien. Ze maakten namelijk wereldberoemde albumhoezen na. Van David Bowie en Madonna tot de iets jongere Taylor Swift of Blink 182: de bewoners verkleedden zich als hun beroemde tegenhanger en Robert Speker maakte er hoesjes van.

Zo wordt Bruce Springsteens Born in the USA plots Martin Steinbergs Born in England. Of 21 van Adele, uitgebracht toen de zangeres 21 jaar was, wordt plots vervangen door 93, van ...