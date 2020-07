Kamer verwerpt nultolerantie voor alcohol achter het stuur

De maximaal toegelaten grens voor alcohol in het verkeer blijft op 0,5 promille. De partijen SP.A en Groen hadden een wetsvoorstel ingediend om dat te verlagen naar 0,2, zoals bij professionele bestuurders. Maar de andere partijen hebben dat weggestemd. Die 0,2 promille komt in de feiten neer op nultolerantie, ze laat enkel een kleine marge om discussies over bijvoorbeeld likeurpralines te vermijden.