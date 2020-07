Mondmaskers verplicht op antiekmarkt, donderdagmarkt en kermissen

Tongeren - Mondmaskers zijn nu ook verplicht op de antiekmarkt (zondag), de donderdagmarkt en op kermissen in Tongeren. De maatregel gaat in vanaf de donderdagmarkt op 16 juli a.s. De antiekmarkt op zondag zal opnieuw plaatsvinden vanaf zondag 19 juli 2020. De markt kent een internationaal publiek en trekt wekelijks veel volk. De lokale veiligheidscel van Tongeren heeft zich beraad over de verdere veiligheidsmaatregelen en stelt het dragen van mondmaskers verplicht op markten en kermissen.

Burgemeester wd. An Christiaens:

‘Omdat in meerdere Europese steden een opflakkering van de covid-19 besmettingen vastgesteld wordt, vinden we het nodig om maatregelen te treffen op plaatsen waar veel volk samenkomt. We hebben beslist om de lijn van commerciële activiteiten door te trekken en dus ook op markten en kermissen de mondmaskerverplichting in te voeren. We doen dit in het belang van de veiligheid van de bezoekers, de standhouders en de inwoners van Tongeren.‘

De antiekmarkt op zondag zal plaats vinden met veel aandacht voor de veiligheidsmaatregelen, zoals dat nu ook al het geval is voor de donderdagmarkt. De regels op het vlak van afstand en hygiëne worden strikt toegepast. Een circulatieplan moet ervoor zorgen dat de samenloop van bezoekers beperkt blijft. De politie en de gemeenschapswachten houden extra toezicht.