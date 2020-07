Tweede auditieronde voor feelgoodmusical ‘Joseph’

Bocholt - Het Noord-Limburgse productiehuis Samaritan Musical Productions houdt een tweede auditieronde voor de feelgoodmusical ‘Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat’.

Na een eerste auditieronde werd er al een fantastische cast van ongeveer 60 personen gevormd. "Toch zijn we nog op zoek naar wat versterking voor onze cast", klinkt het bij het Noord-Limburgse productiehuis. We zoeken nog zingende mannen voor in de hoofdrollen (tussen 18 en 45 jaar), zingende en energieke vrouwen (tussen 16 en 45 jaar) en kinderen met zangervaring tussen 8 en 15 jaar). Het verhaal uit de bijbel over Jozef en zijn broers wordt verteld zoals het zich in de verbeelding van kinderen afspeelt. Dat zorgt voor knotsgekke taferelen met een flinke dosis humor en een brede glimlach. De wervelende dansen, de vele kinderrollen en de excentrieke personages maken van ‘Joseph’ een waar feest."

Wil jij ook schitteren in deze topproductie? Er zijn nog audities op 8 augustus 2020.

Info en inschrijven: www.samaritanmp.com