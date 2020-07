Rotary Hasselt Juniperus schenkt tovertafel aan Het Roer

Hasselt - Deze Tovertafel tovert vanzelf een lach op het gezicht van elk kind!

De kinderen van de buitenschoolse dagopvang ‘Ons Kind’, een onderdeel van de Covida-unit het Roer in Hasselt, beleven sinds kort enorm veel plezier aan deze interactieve Tovertafel. Deze werd geschonken door de ‘Rotary Hasselt Juniperus’. Of ze nu verfspetters vangen, mollen of vlinders: de kinderen van de dagopvang zijn dol op dit nieuwe, interactieve spel dat rond de €7000 kost. “Het vijverspel –met aangepaste- sfeermuziek brengt de kinderen eerder tot rust, terwijl de autobaan eerder een actief samenwerkingsspel is, “ vertelt opvoedster Liesbeth Poelmans. “We hebben hier in de dagopvang soms één op één begeleiding nodig omdat we werken met kinderen die 6 of 7 jaar zijn, maar zich verstandelijk op baby- of peuterniveau bevinden. En met dit nieuwe spel kunnen deze kinderen met een verstandelijke beperking, en hun broertjes of zusjes die ook vaak meekomen naar de dagopvang, zich tot wel 20 minuten amuseren. En dat is best lang voor hen.“ Terwijl Jana alleen al geniet van het kijken, roept Matthias die zich helemaal uitleeft bij het autospel, blij: “Ik ben de beste van de dagopvang! Met dit spel heeft me nog niemand verslagen.” Liesbeth geeft ook mee dat de Tovertafel elke twee maanden zal verhuizen naar de 6 verschillende units van Het Roer. “We zijn de ‘Rotary Hasselt Juniperus’ erg dankbaar voor dit fantastische cadeau waar jong en oud veel plezier aan beleeft.”