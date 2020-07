Toneelvereniging Comedia bubbelt haar leden

Peer - De coronacrisis maakte midden maart sneller dan voorzien een einde aan het toneelseizoen van toneelvereniging Comedia. De Peerse toneelgroep had net de productie 'De zevende zonde' achter de rug en plande nog enkele samenkomsten in de aanloop naar volgend seizoen. "Die moeten nog even wachten, maar intussen zijn we onze leden niet vergeten", vertelt voorzitter Koen Wellens.

Comedia bleef in februari net uit de greep van het coronavirus en kon in tegenstelling tot verschillende gezelschappen uit de buurt haar productie netjes afwerken. "Corona had geen impact op de voorstellingen, maar de even belangrijke evaluatie kon niet. Wij hebben dan maar ingezet op een digitale bevraging bij onze leden en het publiek. De belangrijkste conclusies nemen wij mee naar volgend seizoen. We onthouden vooral de positieve reacties op onze producties. Positieve feedback is altijd leuk", aldus voorzitter Koen Wellens.

Thriller

Intussen heeft het artistieke comité van Comedia niet stilgezeten en staat het seizoen 2020-2021 al in de steigers. "Voor het eerst sinds lang brengen wij nog eens een thriller. Niet zomaar een thriller, want met The mouse trap van Agatha Christie staat er een heuse klassieker op het programma", vertelt Lily Vranken. "De regie is opnieuw in handen van Emmy Froyen die trouwens een grote voorliefde voor de Britse auteur heeft." The mouse trap is niet alleen een uitdaging voor de spelers, ook de technische ploeg mag zich warmlopen. "De technische jongens mogen zich uitleven in een traditioneel Brits decor met speciale technieken. Sneeuw bijvoorbeeld, want het verhaal speelt zich af op een winterse avond", aldus Vranken.

Mondmasker

In afwachting van de repetities die in september van start gaan, heeft Comedia haar leden een overlevingspakket bezorgd. "Met een knipoog, want naast een flesje bubbels, hebben wij iedereen een mondmasker bezorgd. De bubbels mogen meteen geproefd worden, het mondmasker kan gebruikt worden tijdens de repetities. Liever zonder natuurlijk, maar veiligheid voor alles", besluit Koen Wellens.