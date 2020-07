Release van Vitta Lena’s single “Levensspel”

Hasselt - Onlangs vond in danscafé The Barrel te Hasselt de release plaats van Vitta Lena haar nieuwste solosingle. “Levensspel”. Het is een Nederlandstalig uptempo nummer dat vlot swingt en in een uit het leven gegrepen songtekst werd geschreven.



Zangeres Vitta Lena is een Zonhovense met Chileense roots die als kind zingen als haar favoriete bezigheid beschouwde. Na eerst een achttal jaar deel uit te maken van het duo That’s it! besloot Vitta Lena drie jaar geleden om de professionele toer op te gaan. Het gevolg daarvan was onderdeel worden van de Limburgse meidengroep Top Pops. Gedreven door haar eigen ambities en een emotionele beslissing kwam haar carrière om als soloartieste te gaan performen na een jaar in een stroomversnelling terecht. Dit met nog meer passie voor het levenslied dat ze als geen ander en met veel schwung weet te bezingen. Met haar songtitel “Levensspel” wil Vitta Lena te kennen geven dat het leven niet eenvoudig is maar dat je best jezelf kan zijn en blijven.