Een exentrieke lottowinnaar gooit zomaar goud en bankbiljetten te grabbel

Een lottowinnaar uit Thailand vierde haar verjaardag door bankbiljetten en gouden kettingen door een paramotor in het rond te strooien.

We zien hoe ‘s ochtends de lokale bevolking zich op een veld verzamelt om het geld en de juwelen te kunnen vangen. Zakenvrouw Wannalee Panyasai, die in november 2,5 miljoen euro heeft gewonnen, wilde naar eigen zeggen, gewoon haar geluk verspreiden. Ze zei: “Ik ben me er van bewust dat het geld dat ik heb ontvangen door het winnen van de lotto puur door geluk komt, dus ik denk dat ik dat geluk met andere mensen moet delen.”