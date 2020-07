Vinger afgesneden en fles op hoofd kapotgeslagen door Amber Heard: “Johnny Depp is hier het slachtoffer”

In de zesde dag van de ophefmakende rechtszaak Depp vs The Sun kwamen vooral (voormalige) medewerkers getuigen in het voordeel van de acteur. Uit getuigenissen en sms-verkeer moest vandaag vooral blijken dat niet Johnny Depp (57) maar wel zijn ex-vrouw Amber Heard (34) losse handjes heeft. Zo zou ze een vodka-fles op zijn hand hebben stuk geslagen en kreeg Depp voortdurende denigrerende opmerkingen naar zijn hoofd geslingerd.