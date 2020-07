Geetbets -

Bij een snelheidscontrole in de Kraaistraat in Rummen zijn maandag 33 hardrijders betrapt. Op de Steenweg op Kortenaken in Geetbets vlogen 5 laagvliegers tegen de lamp. Een paar snelheidsovertreders komen in aanmerking voor de intrekking van hun rijbewijs omdat ze de toegelaten snelheid met meer dan 20 km per uur overschreden.