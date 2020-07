Gingelom -

Bij een inbraak in een garage in de Heiseltstraat konden de daders werkmateriaal stelen. De vaststellingen gebeurden dinsdag om 9.10 uur. Bijna een uur later kwam een tweede melding. Ditmaal van een gelijkaardig feit in de Jean-Louis Vrankenstraat. Maar hier is de buit nog niet bekend.