Brusselaar in de cel voor foltering van echtgenote: vrouw mocht enkel restjes eten en moest op grond slapen

Een Brusselse veertiger zit sinds enkele maanden in de cel omdat hij zijn eigen echtgenote, een apothekeres, jarenlang mishandeld zou hebben. De vrouw leefde onder een waar terreurbewind en durfde zelfs na de arrestatie van haar echtgenoot niet meteen de waarheid vertellen. Dat meldt de krant La Dernière Heure. Het Brusselse parket bevestigt dat de echtgenoot in verdenking is gesteld voor foltering, mensonterende behandeling, en slagen en verwondingen. De raadkamer heeft zijn voorlopige hechtenis begin juni nog met twee maanden verlengd, aldus het parket.