Danceparty voor 400 mensen op mijnsite Zolder krijgt geen goedkeuring

Heusden-Zolder -

De openlucht danceparty van Labyrinth Productions nu zaterdag op de mijnsite van Zolder zal niet doorgaan. Labyrinth Productions, is de Hasseltse organisator achter het uit de hand gelopen openluchtfeest vorige zondag in Puurs-Sint-Amands. Volgens het gemeentebestuur van Heusden-Zolder werd dit in een constructief overleg met de organisatie beslist. “Gezien het hoge aantal nieuwe besmettingen in onze gemeente, is dat nu niet opportuun”, klinkt het in Heusden-Zolder.