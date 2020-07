Waarom de World Team Tennis Tour op het lijf geschreven is van Kim Clijsters

Woensdagavond kan Kim Clijsters alweer aan de bak op het hardcourt van het Greenbrier Resort. Haar eerste match was alvast goed voor een eerste zege sinds de Kimback. Behalve een uitstekende service toverde ze ook een kamerbrede smile en enkele danspasjes tevoorschijn in West-Virginia. Want onze 37-jarige landgenote heeft redenen genoeg om zich in haar nopjes te voelen