Wel, niet, wel: na reis naar oranje zone zult u tóch worden gevraagd in quarantaine te gaan

Deze zomer op reis gaan, het mag. Maar het nieuwe coronavirus heeft het er zeker niet gemakkelijker op gemaakt. De regels waarmee u rekening moet houden, wijzigen in snel tempo. Zo zult u na een reis naar een oranje zone dan toch weer worden gevraagd in quarantaine te gaan. Die maatregel was pas dinsdagochtend afgeschaft, en nu alweer ingevoerd.