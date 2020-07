Lommel SK heeft zich versterkt met de Costa Ricaan Manfred Ugalde. De 18-jarige aanvaller komt over van Deportivo Saprissa in zijn thuisland en tekent aan de Gestelsedijk een contract voor vijf seizoenen.

Ugalde, die amper 1.71m groot is, staat in eigen land te boek als een groot talent. De pocketspits brak het voorbije seizoen volledig door in het eerste elftal ...