Rein Van Helden, de jonge STVV’er die eerder positief testte op corona, krijgt vanuit medisch standpunt terug groen licht om met de spelersgroep aan te pikken. Een test wees maandag uit dat zijn lichaam reeds antistoffen aanmaakte. Of STVV de speler daadwerkelijk laat aansluiten op stage in Horst, is nog afwachten.