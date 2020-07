Wouter Beke: “Geen indicatie van systematisch probleem met contactonderzoek”

Het coronacontactonderzoek in Vlaanderen kampt nog met kinderziektes, maar volgens Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) is er “geen indicatie van een systematisch probleem”. De komende weken staan trouwens enkele programma-updates gepland die de grootste mankementen zouden moeten wegwerken, antwoordde hij dinsdag op vragen in het Vlaams parlement.