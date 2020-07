In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij op het Orbanplein in Vorst heeft de onderzoeksrechter twee nieuwe verdachten onder aanhoudingsbevel geplaatst. Dat meldt het Brusselse parket.

Het gaat om D.M., geboren in 1998, en J.Y., geboren in 2001. Beiden hadden zich zondagavond aangeboden bij de federale gerechtelijke politie en zijn dinsdag in verdenking gesteld voor moord, moordpoging ...