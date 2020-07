37 kilo cocaïne gevonden in Gentse haven: “Ook 1,7 miljoen euro cash en 20 kilo goud in beslag genomen”

De Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen heeft vorige week een drugstransport onderschept in de Gentse haven. Zo’n 37 kilogram cocaïne zat verborgen tussen een lading steenkool van een schip. Zes verdachten zijn opgepakt. Bij de huiszoekingen werd ook voor meer dan 1,7 miljoen euro aan cash en 20 kilogram goud in beslag genomen.

Het 200 meter lange cargoschip, de Ultra Daniela, vertrok op 20 juni rond middernacht in Barranquilla. Barranquilla is een havenstad in het noorden van Colombia. De bestemming: het Sifferdok in Gent. ...