Parket vordert zes maanden cel voor Zonhovense agent na verschillende vechtpartijen

Zonhoven -

Een Zonhovense agent van de politiezone BRT, in Vlaams-Brabant, zit in vieze papieren nu hij zes maanden cel riskeert en 400 euro boete op verdenking van enkele vechtpartijen in privésfeer. Op het Schlagerfestival sloeg hij een jongeman recht in het aangezicht, en ook zijn gewezen stiefdochter en zijn ex moesten het al ontgelden. De advocaat van de Zonhovenaar vraagt een werkstraf.