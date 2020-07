Tiener komt vast te zitten in babyschommel en moet worden bevrijd door de brandweer

De 14-jarige Layani Maclean wilde met haar vrienden in het plaatselijke park een Tik Tok- filmpje opnemen. Maar dat zal ze niet gauw meer vergeten.

Ze zouden om beurten schommelen in een schommel speciaal gemaakt voor baby’s. Helaas voor Layani kwam ze vast te zitten en kon ze niet meer bewegen. Ze bleef meer dan een uur proberen om er uit te geraken, toen haar moeder gedwongen werd om de hulp van de lokale brandweer in te schakelen. Ze gebruikten afwasmiddel om haar er uiteindelijk uit te persen. Het schoolmeisje zat in totaal 90 minuten vast.