Dubbel zoveel besmettingen in Limburg: 20 nieuwe gevallen in Heusden-Zolder

In Limburg is het aantal nieuwe besmettingen op een week tijd verdubbeld. Opmerkelijk veel twintigers en veertigers raakten besmet. “We volgen de situatie in Limburg op de voet op”, klinkt het bij Sciensano. Vooral Heusden-Zolder wordt met 20 nieuwe gevallen op een week zwaar getroffen.

Het coronavirus is duidelijk aan een nieuwe opmars bezig in ons land. De afgelopen zeven dagen waren er gemiddeld 95,3 nieuwe besmettingen per dag, een stijging van 11 procent in vergelijking met de week ...