Cafébaas laat 13 klanten onderduiken op zolder na laat coronafeestje

De uitbater van café Kommilfoo in het Hasseltse Hemelrijk heeft zich dinsdagnacht wel erg inventief getoond toen de politie, rond 2 uur ’s nachts, aan de deur kwam. De agenten hoorden en zagen duidelijk zingende mensen maar toen de deur, na lang aandringen, toch openging, bleken alle vogels vliegen. Enkele verdiepingen hoger zo bleek, want 13 mensen werden van de zolderverdieping geplukt.

“Rond 2 uur kregen we inderdaad een oproep voor geluidsoverlast”, zegt woordvoerder Dorien Baens van LRH-politie. “Er is meteen een ploeg naar Kommilfoo gereden, een café dat we intussen wel kennen. De ...